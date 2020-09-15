不管是租屋還是買房，除了金額需要考慮，居住環境也是很重要的條件之一。日前一名男子剛搬進租屋處不到一周，鄰居就有2戶發生命案，還發現自己住的那間也是凶宅。打聽之後更發現，這棟公寓「半棟都凶宅」，讓他崩潰不知道該怎麼辦！

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表示他最近看到一名朋友睡外面，特別傳訊息關心，沒想到朋友竟吐露一段不可思議的經歷。該朋友稱日前剛搬到新租屋處，才居住一周就發現正對面的鄰居自然死亡，樓上的鄰居自殺，接連兩起命案讓他感到十分不安。

打聽之後竟發現，自己住的房間曾有一名「性工作者」被砍56刀慘死屋內，2樓也曾經有1人過世，數一數根本「半棟都凶宅」。由於事發突然，而且前一天才剛繳完房租，讓原PO朋友忍不住崩潰直呼「這世界怎麼了！」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言「這棟厲害了」「猛鬼大廈」「突然感覺知道是哪一棟...」「太凶了啦」「慶幸正樓上的有被發現，若是死亡多日的屍油還會往樓下滲...」「我只能說你朋友真的是衰到底欸，可以去買樂透」「幸好只是租的」事後原PO也透露該租屋地點在台南市中西區。