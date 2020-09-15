遛狗時絕對要使用牽繩，不只能防止愛犬亂跑，以免被車撞傷，也不會嚇到其他用路人。美國喬治亞州有一名狗主人，日前帶愛犬出門散步時，豈料路才走到一半，牽繩居然斷掉，為了避免愛犬意識到「沒有牽繩拉住牠」，便在馬路上爆衝亂跑，因此依舊舉手假裝拉牽繩，讓愛犬乖乖的走在她面前。

女飼主羅賓（Kendra Rubin）養了一隻米格魯混吉娃娃的2歲愛犬查理（Charlie），一天她帶查理外出散步，期間牽繩卻意外斷了，但她擔心在沒有牽繩的情況下，查理會亂跑嚇到他人，因此當下她保持鎮定，繼續高舉手維持拉牽繩的模樣。

羅賓透露，查理非常喜歡散步，但不喜歡被牽繩綁住的感覺，而當時牠專注於散步上，因此並未聽到繩子斷掉的聲音，而散步時查理都會超前主人約3英尺(約1公尺)的距離，羅賓用「國王的新牽繩」牽愛犬走了半英里，期間都不敢放下手，一舉就是15分鐘，直到安全回家。

而查理進入院子後，牠才意識到自己自由了，羅賓表示「當時我還不敢冒險放下手，因為不知道下一秒會發生什麼事」，假若在散步期間，查理就發現牽繩壞了而亂跑，她也不可能在無牽繩的狀況下散步，「查理雖然很頑皮，但牠是一個好男孩」。影片上傳抖音後，累積3百萬觀看次數。