俗話說「千金買房，萬金買鄰」除了怕屋況不佳，不少人更擔心遇到惡鄰居。一名男網友就傻眼表示剛搬入新家就被隔壁女鄰居告白求交往，之後還出現許多讓他困擾的脫序行為。文章貼出之後，網友一看全都急勸原PO：「快跑啊！」

一名男網友在PTT的Boy-Girl板以標題「能接受這種女生嗎？」發文，表示他日前搬進一間雅房，入住的第一晚就被隔壁的女房客告白，還說要和他交往，嚇的他直喊拒絕。後來冷靜想想，雖然女生不是他的菜，也不能接受這種告白方式，但可以當認識一個新朋友「就算是培養感情、以後生活好照應」。

沒想到他和女房客表達想法後，對方竟然回說：「我們房間隔一道牆，不用加好友；也不用認識對方；更不用培養感情；我也不會想要知道你是誰。你只要知道我喜歡你，而且我知道你是阿宅平常沒朋友，我就住在這快來追我這樣就好。」讓被澆了一頭冷水的原PO對她更沒興趣，直言「哇靠有女生連逢場作戲都不演的耶！亂槍打鳥隨便亂告白居然只是個日常！真令人意外。」

之後他對一名7-11的女店員產生好感，隔壁女房客卻不知道從哪裡得知此事，竟然在房間發瘋大吼「我很愛你啊！這裡明明有現成的，為什麼要去認識別的女生！你這個渣男看著辦好了，我一定要拆散你跟那個女生的關係！」讓原PO無奈直呼「是不是到了該搬家的時刻了。」

文章曝光後掀起熱議，網友意見幾乎一面倒「這什麼恐怖片？」、「媽呀快跑！不要讓她知道你要搬，偷偷連夜跑路吧」、「如果你敘述屬實，真的趕快搬，這就女生版的恐怖追求者」、「快跑！不怕她哪天他發神經攻擊你」、「害怕…每天回房記得看床底有沒有人」、「我建議快跑，這女生感覺很不對勁」。