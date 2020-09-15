一般人都不喜歡在睡得正舒服的時候被人叫醒，但如果叫醒你的是一隻黑熊，你會有什麼反應呢？外國一名男子日前在住家外面的游泳池旁午睡，途中卻闖入了一隻黑熊，牠看見睡著的男子立刻伸出自己的巨型毛掌溫柔輕撫，就像是要喚醒他一樣，男子睜開眼後頓時嚇了一大跳。

根據《UNILAD》報導，麥特（Matt Bette）當天在住家後院泳池旁的躺椅上休息、睡覺，正當他沉沉地進入夢鄉時，一隻黑熊突然闖入了後院，牠先是走到泳池邊玩玩水，回過頭就發現了躺在一旁的麥特。

黑熊小心翼翼的走近他，先輕輕地嗅了一下麥特的腳，接著就伸出自己巨大的毛掌試探性地撫摸他的腳，麥特很快就被黑熊給喚醒，當他睜開眼睛後看見一隻大黑熊在自己面前嚇了一大跳，可是很快就恢復鎮定，坐起身、拿起手機開始拍攝，而黑熊也在同時被瞬間嚇跑，站在一旁的樹叢後面默默觀察，不久後就離開現場。

這段影片曝光後，很多網友都感到相當震驚，紛紛留言：「雖然不知道如果是我會有什麼反應，但肯定不會像麥特這麼冷靜」、「他的第一個反應居然是拿起手機？果然是現代人」、「熊是在叫他起床～」、「這老兄差一點就變成午餐了，好險沒事」、「這隻黑熊真的不是工讀生？」。