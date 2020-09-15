這隻貓有二哈魂吧！加拿大一名貓咪飼主，養了一隻白貓，長相非常秀氣高貴，但牠的行為舉止卻宛如「哈士奇」，日前愛貓鑽進貓砂盆上廁所時，沒想到牠的姿勢卻非常奇葩，超萌模樣讓22萬人笑翻，直呼「誤會了！原來牠是二哈啊！」。

女主人馬德利(Leah Madley)在2019年，養了一隻白貓，並取名為「Gucci」，當時她就看出愛貓很特殊，經常會把簡單的事情複雜化，而且還非常愛喵喵叫，無論喝水、進食，還是想進貓砂盆上廁所，牠都會想喵個幾聲，是一隻非常愛刷存在感的貓。

馬德利日前發現Gucci想上廁所，豈料牠不是從正面的大洞進入，而是堅持從放鏟子的小洞鑽進去，期間還因為腳太長，讓牠整雙後腳一度還卡在外面，最終用滑的方式成功進入貓砂盆內，超奇葩的方式讓主人看的哭笑不得，也趕緊將這畫面錄下來上傳抖音。

影片獲得22.3萬人按讚，不少人笑翻的說「完全不懂貓皇的思考邏輯」、「牠是不是不知道旁邊有大門可以進去啊？」、「貓咪果然是用液體做的！這麼小的洞也能滑的進去」、「我家的貓也會做同樣的事情，真的讓人匪夷所思，但又覺得很有趣」、「牠的身體是貓，但靈魂是二哈啊」。