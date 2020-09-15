不少人為了家計，年紀小小就必須出來工作，讓人十分心疼。一名女網友日前就在路邊遇到一名小弟弟沿街叫賣茶葉蛋和地瓜，了解之後才發現他是幫忙媽媽出來賣食物，立刻決定掏錢出來買。沒想到她在臉書分享此事時，竟有人表示這對母子是「詐騙集團」，但經過網友的分析發現根本不合理，原PO也不買單。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表示她日前去接小孩的時候，碰到一個弟弟正在沿街叫賣「地瓜一袋50，茶葉蛋一袋50」有人買一袋給他100元說不用找了，弟弟卻堅持要找錢，讓原PO留下深刻印象。上前購買時隨口聊聊，才知道原來他是幫媽媽出來賣食物，還透露另一個弟弟和爺爺到其他地方販售。

孝順行徑讓原PO聽了十分揪心，便將此訊息分享到臉書上，希望大家如果在騎樓、咖啡店或熱炒店看到弟弟，能出手幫忙。沒想到事後卻有人在留言處爆料他們是「詐騙集團」，掀起論戰，有人覺得不應該鼓勵這種行為，呼籲大家不要購買。但有網友分析，表示他們販售的價錢合理，甚至比很多地方都要便宜，認為騙的機率不大。

原PO事後也回應「有人說我被騙，或是說這母子有掛，其實我不在乎，因為就算真的有什麼問題，他們也不是空拿錢而已，他們有付出就有收穫，而且弟弟也叫賣叫的聲音沙啞了！」