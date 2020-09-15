租屋族們在挑選房子時，必須要考慮房屋狀況、位置、房租等因素，要租到一間非常符合自己心目中條件的房子是不太容易的事情，而且每個房東提供的設備也都有所差異，其中很多房東都不會附飲水機，租客們得自己解決飲水問題。最近，有網友就觀察到公司有不少同事都會在下班前湧入茶水間，猛裝好幾瓶水帶回家。

這名網友在PTT以標題「辦公室會有人裝水外帶嗎？」發文詢問，文中分享了自己的觀察，發現每到下班時間公司的茶水間就開始會有很多同事進入，拿著好幾個寶特瓶在裝水，他表示自己能理解有些租屋處房東沒有附飲水機，但他卻很困惑，「這樣從公司提水不重嗎？」。

PO主也透露，他們公司的茶水間是共用的，很可能還會有其他公司的人來用，每次他都覺得開關處髒髒的，自己也不太敢喝公司飲水機的水，反而會自己出去買來喝。

對於這種現象，有不少網友都有表示碰過，「其實不管哪個公司，這種情況都有，還有拿垃圾到公司倒的，反正上頭沒說什麼就沒關係」、「有啊，還有人帶大桶子裝水回去」、「哈哈真的有遇過這樣的同事，大概是租屋處沒有飲水機吧」、「下班把一個保溫瓶裝滿水帶回家就夠喝一個晚上了」、「以前的同事真的帶一公升的瓶子去裝」。

但也有些人認為這樣做不太妥當，「自己買水比較實在」、「買大罐裝的礦泉水比較快吧，也沒貴到哪」、「公司飲水機也不知道濾心有沒有換，我也都自己買礦泉水」、「每次看有人保特瓶口督著出水口，邊喝邊裝，我覺得噁噁的」、「老闆們看完這篇一定心情複雜」。