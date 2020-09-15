有不少人看到別人出糗後都很喜歡「湊熱鬧」，讓當事人感到非常尷尬與不舒服。最近，網路上流傳一段影片，一名女子正在照顧一大群狗狗，她當時想要跨過圍欄卻不小心被絆到、跌倒在地，周圍的狗狗見狀竟蜂擁而至，圍在她的旁邊，看起來就像是在「湊熱鬧」一樣。

직원이 넘어지니까 걱정하는 댕댕이들 되게 착해.... pic.twitter.com/C88SKfuWFy — 동물짤줍는노인 (@khm_bl) July 18, 2020

從這段監視器畫面可以看到，這名女子似乎是寵物相關店家的員工，當時她正在照顧一大群大型犬，幾秒後就站起身，想要進入裡面的房間，不過當她抬起腳要跨過圍欄時，卻不小心被絆倒，整個人慘摔在地。

旁邊的狗狗們見狀竟全部趕往「案發現場」，甚至有一隻原本在鏡頭外的三色狗也飛奔到圍欄旁邊，大家一起搖著尾巴，圍觀這起「慘案」，女子緩了一下後抬起一隻手像是在跟狗狗們示意自己沒事，接著就站起來尷尬地快走進入房中。

網友們看到影片後都忍不住笑翻了，驚呼「原來狗狗也愛湊熱鬧」，但也有人認為這群狗是在表示對女子的擔心，「像極了我當眾摔跤的樣子，拜託大家不要看我不要慰問我」、「我覺得好有愛哈哈哈」、「狗勾全部圍觀好好笑」、「幹啥啥不行，看熱鬧第一名」、「還有一個大老遠跑過來看熱鬧的」、「擔心女生有沒有受傷的狗狗們，太善良了」。