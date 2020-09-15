一般的認知中，高學歷通常都可以擁有較好的工作機會和待遇，所以很多父母師長都會鼓勵孩子們就讀研究所，然而最近一名網友就在《Dcard》上大吐苦水，直言自己畢業後「找不到工作」，也曝光了工作的月薪行情，讓不少網友都驚呼「怕爆！」。

這名網友透露，因為有家人讀碩士後找到好工作，所以父母不斷灌輸他這樣的觀念，在問了不少人的意見後，他還是決定聽從父母意見，沒想到剛入學不到一個月就覺得不對勁，大嘆「根本沒有幫助」，雖然他想就此休學，卻被家人阻止，只好無奈苦撐，但畢業了也沒有改變想法，「覺得浪費時間、沒學到東西、很後悔讀碩士」。

不過畢業後求職才是真正痛苦的開端，父母希望他可以從事有發展性的工作，並和他就讀的科系有關，但PO主想法不同，仍投了各種履歷。至今只面試了4間公司，其中一間沒上，另外3間都是基層職位，待遇也慘不忍睹，分別為：「月薪2萬4+3千津貼和加班費，月休8天」、「月薪2萬4+1千津貼，月休6天」、「月薪2萬5，每日伙食費80元，月休8天」。

至於非本行的工作最後幾乎沒聯繫，只有一間月薪2萬7，但坦承沒有發展性，因此被父母「打槍」；朋友介紹的工作則是因為必須住在外縣市，又再度被父母拒絕。每次面試都會被問「為什麼要讀碩士」，再加上同儕都有工作的壓力、和父母鬧不愉快，一切都讓PO主感到壓力很大，崩潰地說：「到底怎樣的工作才被允許」。

文章發布後也引起網友熱議，大家紛紛留言：「現在在讀碩士看到這篇怕爆」、「有好的機會就要去，不要被家人綁住」、「父母的建議聽聽就好啦，畢竟人生是自己的」、「兩萬多的工作也能累積經驗，非本科的工作也能做出心得，大家都是一步一步找到自己的方向」、「2萬多就去做，學好經驗再跳槽」。