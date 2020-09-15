老鷹的視覺和動作都相當敏銳，一個俯衝直下就可以快速抓捕獵物，但偶爾也會看到牠們殘忍「虐待食物」的畫面。一名嚮導在一次野生動物之旅中，就看見了相當驚人的一幕，一隻老鷹腳爪緊抓著巨蜥，為了不讓獵物逃跑竟猛啄牠的雙眼，畫面十分殘忍。

猛雕猛啄巨蜥的雙眼阻止牠逃跑(影片來源/YouTube/Kruger Sightings)

這名43歲的嚮導羅德尼（Rodney Nombekana）在某次的野生動物之旅中來到了克留格爾國家公園（Kruger National Park），當時他和其他遊客一起在尋找獅子和豹身影，之後順利找到了落單的獅子，並在旁邊觀察牠一陣子，沒想到同行者崔弗（Trevor）卻在不遠的地方看見猛雕（Martial Eagle）抓住巨蜥（Monitor lizard）的畫面，所有人瞬間都將鏡頭轉向這驚人的一幕，不再拍攝獅子。

在影片中可以看到，這隻猛雕的腳爪緊抓著地面上的巨蜥，而巨蜥則不斷緩慢地甩動自己的尾巴，想要逃脫猛雕的控制，面對這樣「不配合」的獵物，猛雕竟低下頭開始瘋狂攻擊牠的眼睛，之後更是將巨蜥抬離地面後重摔在地，還重複了這個動作好多次；到最後，巨蜥的身體已經整個翻了過來，後腳掙扎的速度也隨著猛雕的攻擊變得越來越緩慢。

羅德尼表示，他們在現場看了約1個小時後，就先離開去吃早餐，沒想到再回去時，猛雕和巨蜥還留在原地纏鬥，最終耗費了5個小時的時間，猛雕才順利吃到大餐，目睹這難得又驚人的畫面讓羅德尼忍不住驚呼：「太不可思議了！我以前從未見過這種場面！」。