2009年正式出道，在AV界征戰11年，神似日本國民偶像及香港女歌手，卻以實力走出自己的特色與成就，「友田彩也香」可以說是AV界的代表性女優，最早由美少女專門片商kawaii*出道，隨後陸續經歷過6個知名片商，並且皆能拿下專屬契約，絕非一般AV女優所能拿下的成績，雖然總是謙虛地說著不曉得能拍到什麼時候，但只要有機會就不輕易放過，本月份JKF雜誌9月號時隔2年，再次請到甜美火辣的友田彩也香擔任封面女郎，和她一起抓住夏天的尾巴、肆意撒野吧！

戰績輝煌的AV界雅典娜(圖/JKF提供)

蘊含無限可能性的美麗化身

友田彩也香21歲就一腳踏入AV界，除了AV女優以外、友田彩也香還具有偶像、歌手、演員等多重身份，剛出道時就以神似日本國民偶像AKB48中的板野友美而受到粉絲們注意，2019年時雖然已經是資深前輩，卻還是願意以研究生身份參與AV女優偶像天團「惠比壽麝香葡萄」的選拔訓練，並在兩個月後順利晉升為正式團員至今，友田彩也香從出道就一直沒放棄過的偶像魂，至今依然炙熱地燃燒著，而在戲劇演出上、友田彩也香演出過16部一般日本電影與14部粉紅情色電影，一般節目的演出也不少、甚至還和日本男神木村拓哉一起上過通告並合照，讓人不禁讚嘆友田彩也香的多項天賦才能，更要歸功於她那力求完美、各個細節都想做到最好的處女座天性，而本期JKF雜誌再度為各位讀者們獻上擁有無限可能性的女神友田彩也香，想看更多請見九月號JKF雜誌。

戰績輝煌的AV界雅典娜(圖/JKF提供)

女優小檔案

女優名：友田彩也香

出生年月日：1988年9月14日

星座：處女座

身高：160cm

三圍：B85(E罩杯) - W60 - H85cm

興趣：觀賞摔角比賽，打羽毛球

經紀公司：DiazGroup

(本文摘自《JKF》202009期)