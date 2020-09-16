是的，你沒看錯，她就是和總統的名字發音一樣的「蔡瑛紋」，從現在起，估計你再也忘不了這名字了，接下來，你只需要再藉由這篇Q＆A更深入認識她一點、再更記住這張臉一點，相信你很快就會深陷她的魅力漩渦…。
在瑛紋走進攝影棚的那一刻，所有人的目光也馬上被她的「大長腿、深長的事業線」給吸引了，於是我忍不住再次確認了她的資料，「172公分，E罩杯」，嗯沒錯，像這種天菜級的身材，果然還是要見到本人，才能親自感受到那強大的震撼力啊！
在外表看似高冷的她開口說話之前，我原本還在思考要用什麼開場白，才會讓她比較放鬆，想不到她就已經先露出笑容，爽朗的和我打了招呼。
訪談過程中，她面對所有提問幾乎都能快速回應，毫無防備、沒有顧忌，就像和好姐妹聊天般的自在，從身材到個性，都給人最real的感覺。
2020年夏末，如果你直到現在才知曉她，也不算太晚，畢竟，夏天會結束，而她的性感，卻不會有盡頭，此刻起，你只要負責牢牢記住她的美就好。
Q＆A
Q：瑛紋自認是什麼樣個性的女生呢？
A：很直接、大喇喇的，我也最喜歡自己這一點
Q：當初是怎麼接觸到外拍圈的呢？
A：19歲的時候開始的，起初是當新秘朋友的模特兒，後來又被攝影師找去拍，才開始這條路
Q：最喜歡聽到別人稱讚自己什麼？
A：說我很瘦！除了這個以外沒有別的要求了（笑
Q：本月主題是《夏末祭典》，瑛紋有沒有想在夏天結束前挑戰的事情呢？
A：我想學游泳！可以運動順便減肥！
Q：瑛紋的身材很好，在飲食、運動上，有什麼特別的保養秘訣嗎？
A：我很懶耶，沒有在健身，但通常只要有接工作，我就會等到工作完才吃當天唯一的一餐
Q：具備什麼特質的男生會特別吸引妳？
A：幽默！一定要幽默！長相不限，高矮胖瘦都可以！還有一定要有看港劇，而且要知道台詞，因為我也很愛看！
Q：男生什麼樣突如其來的舉動會讓你小鹿亂撞？
A：開車急剎的時候，用手護著女生的那一瞬間很man！
Q：收過最讓妳感動的禮物是？
A：其實送我需要的我就很感動了，像是「家電、遊戲機」這種東西就很適合我，因為我很宅
Q：不為人知的怪癖？
A：我有一條用了24年的被子，我一定要抱著睡，還會聞它，出國超過三天也一定會帶！
Q：最想嘗試的瘋狂挑戰？
A：跳傘！高空彈跳也可以，因為我想克服我的懼高症
Q：這次參與JKF雜誌的拍攝，心情如何？想和大家說？
A：好久不見！上次和大家見面是去年的「TRE 台北國際成人展」了，雖然我不常出現，但還是希望大家可以記得我唷！
蔡瑛紋
生日：4／9
身高／體重：172cm／49kg
三圍：32E／24／34
Instagram：only_0409
FB 粉絲團：性感小惡魔-蔡瑛紋
(本文摘自《JKF》202009期)
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