很多人都說，這是一輛比 BMW 還要 BMW 牛頭牌跑車，你信嗎？

說來殘酷，除了專營跑車的品牌之外，其實對於大多數汽車品牌來說跑車產品都會是賠錢貨，但推出跑車產品卻又是彰顯品牌實力、塑造品牌熱血形象的不二法門，而在近代，「共同開發」成為了許多大廠牌最實際的選擇，有可能共用同一座底盤平台、同一具引擎和變速箱，把省下來的資金和心力放在調教底盤、車身動態、性能輸出和車體開發，藉此塑造出彼此的差異，第五代 Toyota GR A90 Supra 就是如此而來，你可能會說它是「日皮歐骨」，但你絕對也會肯定這是一輛CP值相當高的跑車玩物。

話說第四代「牛魔王」A80 Supra 在2002年停產後，一直等不到這輛經典直六跑車的接班人，直到去年1月，豐田才總算在特律車展發表全新第五代車款、與 BMW 共同開發的「新牛魔王」 GR Supra ，最大馬力340匹馬力、最大扭力51公斤米，且0-100公里/時加速只需4.3秒，而動力輸出依舊是直六引擎，只是並非是出自豐田之手的新款2JZ引擎，靠的是來自 BMW 的 B58 3.0升直列六缸渦輪引擎。

轉世德意志的「東洋牛魔王」 Toyota GR Supra(圖/Beachbow攝)

換句話說，Supra 就是和同樣雙門雙座的 BMW G29 Z4 M40i 共用同一顆引擎，不僅於此， Supra 還與 Z4 共用底盤平台，同樣也用 ZF 八速手自排變速箱，內裝設計除了方向盤logo和座椅之外，也幾乎大同小異，整車至少有10%的零件是來自於 BMW，兩輛車也同樣是在奧地利 Magna Steyr 工廠生產，但在台灣，Supra 比 Z4 便宜了 122萬，如果是你會怎麼選？

轉世德意志的「東洋牛魔王」 Toyota GR Supra(圖/Beachbow攝)

Toyota GR Supra

引擎型式：BMW B58 3.0L turbo L6

年份：2020

最大馬力：340 hp

最大扭力：51 kgm

0-100 km/hr：4.3 secs.

極速：250 km/h

(本文摘自《JKF》202009期)