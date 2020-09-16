學生時期不知道該如何開口向爸媽拿零用錢，尤妝妝因緣際會下開始接觸外拍或互惠攝影，一步一步累積經驗，隨後從PG慢慢再到SG，後期則以平面拍攝為主，她輕描淡寫地說：「我的工作就是我的生活」，多年來的工作型態已經和日常生活合而為一，並且是緊密到分不開的狀態…後來才知道原來她來自高雄，為了工作常常南北跑，她說：「我從19歲就開始這樣，那時候我會把工作排在一起，一次上來台北三四天，借住朋友家。直到前年工作穩定了，朋友家剛好有空房可以給我，聽到有室友陪伴就二話不說搬來台北。」，儘管在台北租屋，尤妝妝每個月都會找空檔回家看爸媽，就連拍攝這一天她都趕著回家收拾行李，準備搭高鐵回家，她笑著說：「台北對我來說就在工作，回高雄才有家的感覺！」。從外拍模特轉換成性感女郎，她說：「一開始拍攝我其實不太清楚狀況，但我知道我的粉絲喜歡什麼，就照著粉絲喜歡的口味去表現，像是他們喜歡我的屁股、舌頭、咬唇等等，直到動作表情都比較熟練之後，我才對別人的作品感到好奇，還會上JVID看前幾名的寫真作品，甚至不惜花錢解鎖，這是一種知己知彼百戰百勝的概念，而且我什麼都會買，主要會看尺度或是哪些可以學習的地方。」，想看更多專訪內容請見九月號JKF雜誌。

平凡之上 性感之下(圖/JKF提供)

尤妝妝

生 日：9 / 9

星 座：處女座

身 高：169

體 重：49 KG

三 圍： 32D、24、36

Facebook：Linda.zz99 尤妝妝

IG：linda.zz99tw

平凡之上 性感之下(圖/JKF提供)

平凡之上 性感之下(圖/JKF提供)

(本文摘自《JKF》202009期)