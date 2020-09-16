台中一名男子因不滿家中黑貴賓狗亂咬物品，便拿拖鞋打狗，甚至把牠的眼睛打到發紅，不僅如此，他還曾用橡皮筋綁狗嘴、用手掐狗的脖子，將牠騰空處罰，期間狗被嚇到完全不敢亂動，女同居人期間不斷阻止，但男子仍不聽勸，據了解，動物保護稽查隊獲報後也發函介入。

刺青男子有多次虐狗行為，女同居人曾試圖阻止仍沒用，最終選擇將過程拍下，離開男子後便將影片交給「新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會」，提到男子過去就曾徒手或用拖鞋打狗，還用「橡皮筋」綁過狗的嘴巴，直到9月1日他甚至做出掐狗脖子的行為。

事隔4天後，黑貴賓狗眼睛竟然發紅，眼球從白變成紅色，嚇得同居人趕緊帶狗就醫，獸醫當時研判狗可能遭撞擊，但同居人並不清楚受傷原因，因此也無法講述牠是否受虐，直到12日刺青男子再次出現掐狗行為，「這次狗都翻白眼...聲音啞掉感覺快沒氣了」。

「台中西屯不良飼主虐待黑貴賓」 https://pets.ettoday.net/news/1809626?from=fb_et_news 全案本協會已報案，台中動物保護防疫處， 動物保護稽查隊已發函給飼主，趕緊處理， 在此宣導不當飼養虐待... 由邵柏虎發佈於 2020年9月14日 星期一

同居人期間不斷勸說，但男子完全不理會，甚至表示狗眼睛受傷是他拿拖鞋打造成的，讓她氣得錄影存證。「新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會」理事長表示，「在此宣導不當飼養虐待動物傷害皆違法，這弱小的孩子被虐待、完全活在恐懼中...希望能快點，將狗沒入所內保護...，欺負弱小動物，行為實在非常不可取！」。

目前全案已報案，台中動物保護防疫處、動物保護稽查隊已發函給飼主，趕緊處理，理事長也提到，與虐狗人已進行溝通，會面後狗會先交給協會照顧，幫忙打理並安撫毛孩的情緒。不少人看了影片後，都氣憤的說「真的很誇張欸…氣到說不出話來了」、「不只是心疼狗狗，更替錄影的女生擔心！」。