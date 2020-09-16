菲律賓網友Ken Dominic Arceo的妹妹日前在山裡玩的時候聽到小孩哭喊的聲音，循著聲音搜尋，在一個深及1公尺的坑洞裡發現一隻落單羊寶寶。在附近巡了一圈，也問了周遭人家都沒有結果，只好先暫時將牠帶回家安置。

有網友協助走失羊寶寶找媽媽，團聚時刻感動無數人。(影片來源/FB/Ken Dominic Arceo/如遭刪除請見諒)

和媽媽走散的小山羊情緒有些不安，Ken Dominic Arceo在餵食和哄睡費了很多心力才成功，穩定下來的小山羊也變得非常依賴Ken Dominic Arceo，一直黏在身邊輕輕吸吮他的衣角，仿佛把他當成是媽媽，只要他一離開就會激動地大叫，可愛模樣讓Ken Dominic Arceo瞬間融化，將牠取名為Shawarma。

Update: Di siya katabi ng kapatid ko matulog dahil takot yung aso namin di mapakali Kaya ayon katabi ko, tapos gising... 由 Ken Dominic Arceo 發佈於 2020年9月9日 星期三

隔天下午，Ken Dominic Arceo一家在山裡擴大搜索範圍，終於在離家30分鐘車程的山路邊發現野生羊群，他注意到牠們頭頂上的一搓白毛和Shawarma很類似，決定讓Shawarma接近牠們試試。

這段奇妙的經歷讓該名網友留下深刻的印象。(影片來源/YouTube/KD Arceo/如遭刪除請見諒)

從影片中可以看到，Ken Dominic Arceo在離羊群有一段距離的地方放下羊寶寶Shawarma，一開始牠還沒看到羊群，只在地上聞聞嗅嗅，一抬頭突然看到遠方的家人，立刻發出興奮的「咩咩」哭喊聲，一邊火速飛奔過去，羊媽媽也激動地跑向寶寶，最後2羊在夕陽下幸福的穿梭在草叢間，感人的團圓時刻暖哭所有人。