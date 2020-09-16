第一次難免會害怕，唯有嘗試過才知道有趣。日本三重縣鳥羽水族館先前幫貝加爾湖海豹寶寶洗澡，不過由於這次牠的第一次，因此海豹寶寶非常害怕，一度牢牢趴在浴缸旁拒絕下水，但最終仍敵不過飼養員的力量，但沒想到一下水後，卻讓牠覺得非常有趣，甚至玩嗨了，與下水前模樣形成對比。

鳥羽水族館（TOBA AQUARIUM）內有12個重現自然環境區域，包括「珊瑚礁潛水、美人魚之海、古代海洋」等，館內飼養將近2萬隻海洋及河川生物，受到當地人與遊客喜愛，日前飼養員首次幫海豹寶寶洗澡，沒想到一抱到浴缸旁後，小海豹嚇到牢抓住浴缸邊緣，不肯下水。

影片中，小海豹整隻癱軟趴在浴缸邊，眼神中透露著害怕與無助，看起來非常不願意下水，飼養員安撫牠後，緩緩從腋下將牠抱起，並輕放於澡盆裡的水中，而海豹碰到水後，原本有些不知所措，在原地呆愣了好幾秒後，接著便發現一點也不恐怖，隨後開心的踏水，與剛剛害怕模樣差很大。

而影片是在3月多上傳，不過海豹寶寶模樣太萌，近日又被熱烈轉發，影片更是累積248萬觀看次數，不少人表示「牠的粗眉好可愛啊」、「好像絨毛娃娃」、「牠的眼睛看起來好無辜」、「有夠可愛的，牠的鼻子好像還冒出泡泡」。