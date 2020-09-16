狗狗是人類最好的朋友，但各地還是出現不少棄養事件，讓無家可歸的狗狗們只能在街頭流竄。有網友經常在路上看到狗狗和人類一樣會遵守交通規則過馬路，讓他好奇直呼「狗有色盲為麼還能分辨紅綠燈？」對此，有網友就點出跳關鍵原因。

一名網友在PTT八卦板以標題「為什麼狗狗會看紅綠燈啦」發文，表示狗狗是色盲，也沒有社會化，卻經常在路上看到狗狗會停在路口乖乖等紅綠燈，讓他不禁好奇直呼「狗牠怎麼分的出來紅燈綠燈？怎麼會遵守交通規則？狗狗是不是在藏…」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛附和「有些會亂衝，但有些狗狗真的會等紅綠燈，超神奇」、「欸不是，真的有會看的狗」、「上次看到一隻還會兩段式左轉的，超厲害」、「不唬爛！我真的在中興大學男宿外紅綠燈，看到一隻狗紅燈坐著，綠燈過馬路」、「看過的都覺得神」。

有專業網友則指出顏色的波長不一樣，就算是色盲還是看的出來明暗「顏色是有波長的」、「狗雖然紅綠色盲，但對顏色深淺很敏感」、「就算是色盲也會分辨明暗的好嗎，況且人家還可以辨識出不一樣的波段訊號」還有網友認為是因為狗會觀察人流「應該是觀察行人啦」、「不會看燈也會看行人跟車吧」、「看人的行動，一堆動物看似高智慧行為其實都是看旁邊的人」。