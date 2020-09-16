大象智商高且富有同情心，當意識到親人或同伴過世後，牠們會待在原地不捨離開，甚至還會有哀悼的行為。波蘭華沙動物園(Warszawskie ZOO)有3隻大象，日前得知象群中的長輩過世後，牠們從此抑鬱寡歡，甚至出現焦慮哀傷等現象，讓園方非常的擔心，最終使用「大麻」幫牠們紓壓。

😡 This zoo in Poland is giving zoo elephants cannabis extract to reduce anxiety. They are surely missing 2 fundamental... 由 Save All Elephants 發佈於 2020年8月25日 星期二

根據《BBC》報導，波蘭華沙動物園內原有4隻非洲象，豈料在今年3月，最年長且體型最大的母象爾娜（Erna）過世，剩下的大象面臨親友過世，紛紛都表現出憂鬱的現象，動物復健部主任祖伊科夫斯卡（Agnieszka Czujkowska）提到，當最年輕的母象弗雷德齊亞（Fredzia）看到屍體後，起初異常興奮，但實際上牠是非常難過。

大象群體通常以年紀最大的母象擔任領導，假若長者過世，就代表群體結構需重組，且須花數月的時間，甚至長達數年，牠們才會從悲傷裡走出來，為了幫助象群度過難關，動物園決定對象群施用醫用大麻，從大麻中萃取大麻二酚（Cannabidiol，又稱CBD萃取油），並施用於象鼻內、混入食物裡讓大象服用。

由於大麻二酚經證實，有助於抑制人類憂鬱、焦慮等，因此藉此施用於大象，測驗在大象上是否也能起效果，再蒐集血液、糞便及唾液等觀察大象的腎上腺皮質素變化，假若實驗順利，動物園內其他動物也能受惠，例如犀牛或熊，而伊科夫斯卡表示，大象雖然體型較大，但大麻二酚初始用量並不多，與馬的分量差不多，而大麻二酚並不會對大象造成有害的副作用。