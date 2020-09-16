臺北市立動物園大貓熊寶寶「圓寶」出生第80天，身體非常健康，成長速度甚至超前姊姊「圓仔」，近日保育員早上進產房時，都會發現「圓寶」已經不在了，原來媽媽「圓圓」在產房待膩了，趁晚上關燈時，就會帶寶寶外出宿營，讓不少網友笑著說「圓寶好可愛啊！這麼小就要跟著媽媽開始冒險了」。

大貓熊寶寶「圓寶」爬行模樣像在陸地上游泳(圖/臺北市立動物園提供)

「圓寶」體重已達4812.4公克，近日起床後，牠都會嘗試鍛鍊四肢肌肉，保育員提到，「圓寶」開始學習如何爬行，姿勢就像在陸地上游泳一樣，會拼命地揮動四肢，但有趣的是，牠時常不會順利的前進，反而是倒退嚕，有時甚至會在原地打轉。

而隨著「圓寶」開始學爬後，媽媽「圓圓」就急著想帶牠至產房外「宿營」，每天只要保育員一關燈，「圓圓」就會叼「圓寶」以拖的方式，帶牠離開產房到其他房間，再用手抱「圓寶」躺到竹葉床上，由於「圓寶」才剛睜眼，所以不一定能看清楚外面世界，但換環境也會讓牠感受到不一樣的刺激。

大貓熊寶寶「圓寶」的耳朵非常可愛(圖/臺北市立動物園提供)

而保育員隔日幫「圓寶」量完體重，並整理好產房後，就會再將牠放回產房內睡覺。反觀姊姊「圓仔」，在58日齡首次離開產房，而當天剛好碰到康芮颱風侵台，狂風暴雨使媽媽「圓圓」非常不安，嚇得趕緊帶「圓仔」至其他房間避難，與如今睡膩了產房而至其他房間睡的體驗大不同。