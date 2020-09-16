藝人「小鬼」黃鴻升今（16）日驚傳在北投家中過世，消息曝光後震驚演藝圈，很多粉絲也同樣感到不捨。據悉，小鬼被發現時倒臥在浴室門口，而在不久前，港星阿嬌（鍾欣潼）也因為暈眩在飯店浴室門口跌倒，撞傷了頭部，因此讓不少網友開始思考「浴室跌倒」的嚴重性。

一名網友就在PTT上發文，提到現在有很多住家的浴室都沒有做「乾濕分離」，而且大多數租屋族都是一個人獨居，平時PO主本身是會穿著防滑拖鞋在浴室中行動，但還是想知道，究竟「一個住該如何預防滑倒意外的發生？」。

此文一出，有不少網友都紛紛前來留言分享自己的妙招，「地上毛巾不是擺好看的，然後儘量乾濕分離」、「浴室不要有尖銳硬物就好，一般摔倒要致死太難了」、「廁所濕滑，最好手都要扶著東西，洗臉台、掛毛巾架之類的」、「我目前都在家裡浴室放刮水器洗完澡都會刮乾水，主要就是怕家裡長輩跌倒」、「用防滑磁磚跟地墊」、「防滑墊或磁磚，或穿止滑拖鞋」。

事實上，不少人都有在家中跌倒受傷的經驗，其中長者更是特別危險的族群，國民健康署在過去曾做過統計，住家中最常發生跌倒意外的地方分別為「臥室」、「客廳」和「浴室」，呼籲民眾平常就要特別注意居家環境安全，也給出了5點建議：「地板乾淨、暢通」、「居家照明要足夠明亮」、「上下樓梯應有穩固、可靠的扶手」、「浴廁需防滑且有扶手」、「臥床高度適中，床邊就有電燈開關和助行器（拐杖）」。