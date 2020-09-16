蟑螂生命力頑強，且喜歡四處亂竄，因此身上帶有細菌，總是讓人避之唯恐不及。大陸湖南懷化一名女子，日前家中出現蟑螂，嚇得她隨手拿了透明鍋蓋罩住牠，但又不想動手打死蟑螂，因此便決定把牠餓死，豈料過了20天後，移動鍋蓋後讓她秒傻眼。

綜合陸媒報導，女子當時看到蟑螂出沒，趕緊隨手拿了鍋蓋，成功把蟑螂罩住，而蟑螂被關住後，不斷的沿著內部鍋邊亂跑，活潑亂跳的模樣讓女子憂心，假若打開鍋蓋打牠，可能會失手讓蟑螂溜走，於是她心生一計，決定將蟑螂活活餓死。

女子抓到第一天後，還將蟑螂的模樣錄下來，只見牠身上充滿活力，沒想到不吃不喝20天後，女子再次觀察蟑螂狀況，只見牠在鍋蓋下一動也不動，起初以為蟑螂成功被餓死，豈料當她移動鍋蓋時，蟑螂彷彿又復活了一樣，在鍋蓋裡繼續亂跑。

女子一看傻眼，開玩笑的說「不把牠的生存之道傳授給我，我要讓牠牢底坐穿」。不少網友則笑翻表示「實測過，一個月都死不了」、「我之前有一袋小米椒，混進了一隻小蟑螂，於是我產生了一個變態的想法，立馬把袋子打死結想悶死牠，後面3、4天小米椒開始發霉，那隻蟑螂還是活的」、「打不死的小強，由此可見一斑」。