現在手機除了講電話，還有拍照、上網、看電影等功能，讓它成為每個人出門必備的物品之一，只要沒拿在手邊就會感到渾身不對勁。國外一名男大生日前睡醒後發現手機突然消失，好在不久後就在家後面的樹林中找到。還在想到底兇手是誰的時候，一打開手機相簿瞬間真相大白。

Something yang korang takkan jumpa setiap abad. Semalam pagi tido bangun bangun tengahari phone hilang. Cari cari satu rumah geledah sana sini semua takde then last last jumpa casing phone je tinggal bawah katil tapi phonenya takde. Sambung bawah. pic.twitter.com/0x54giujnY — z (@Zackrydz) September 13, 2020

馬來西亞峇株巴轄縣（Batu Pahat）一名20歲的男大生羅德吉（Zackrydz Rodzi），11日晚間入睡前才將手機放在床邊，沒想到隔天一早卻消失無蹤，怎麼找都找不到，家裡也沒有竊賊入侵的跡象，讓他百思不得其解。

手機失蹤1天後，羅德吉的父親表示曾在家後的樹林裡看過一隻猴子，他抱著試試看的想法，和家人借了手機前往該處，竟然真的循著聲響找到自己的手機，雖然上面沾滿了泥土和水，但機身完好無缺，讓他鬆了一口氣。

正當他在猜想到底手機是怎麼跑到樹林裡時，點開手機相簿一看，裡面竟然出現大量的「兇手自拍」，從他上傳到推特上的照片中可以看到，掌鏡者就是一隻頑皮的猴子，除了大量的自拍之外，還有許多「猴子視角」的當地風景照，十分有趣。照片曝光後也笑翻所有網友，吸引將近26萬次的觀看次數。