現在手機除了講電話，還有拍照、上網、看電影等功能，讓它成為每個人出門必備的物品之一，只要沒拿在手邊就會感到渾身不對勁。國外一名男大生日前睡醒後發現手機突然消失，好在不久後就在家後面的樹林中找到。還在想到底兇手是誰的時候，一打開手機相簿瞬間真相大白。
馬來西亞峇株巴轄縣（Batu Pahat）一名20歲的男大生羅德吉（Zackrydz Rodzi），11日晚間入睡前才將手機放在床邊，沒想到隔天一早卻消失無蹤，怎麼找都找不到，家裡也沒有竊賊入侵的跡象，讓他百思不得其解。
手機失蹤1天後，羅德吉的父親表示曾在家後的樹林裡看過一隻猴子，他抱著試試看的想法，和家人借了手機前往該處，竟然真的循著聲響找到自己的手機，雖然上面沾滿了泥土和水，但機身完好無缺，讓他鬆了一口氣。
正當他在猜想到底手機是怎麼跑到樹林裡時，點開手機相簿一看，裡面竟然出現大量的「兇手自拍」，從他上傳到推特上的照片中可以看到，掌鏡者就是一隻頑皮的猴子，除了大量的自拍之外，還有許多「猴子視角」的當地風景照，十分有趣。照片曝光後也笑翻所有網友，吸引將近26萬次的觀看次數。
文章來源：Twitter
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