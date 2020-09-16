因為圖書館舒適且安靜的環境，有不少人都會選擇來這裡讀書，讓自己更加專注，但如果碰上了坐起來不舒服的椅子，那就會變成一場痛苦的折磨了。一名網友日前就到圖書館讀書，但疑似設計不良，桌子和椅子之間的距離過寬，讓他坐不了多久就當場崩潰！

這名網友在《爆怨公社》中發文，不滿地抱怨圖書館中的座位設計，只見照片中PO主選擇了一個空間稍微寬敞的個人座位，椅子還是看起比較軟的沙發材質，但他卻坐沒多久就感到一陣腰酸背痛，原來是因為椅子和桌子的距離過寬，而且還沒有辦法移動，才會造成這樣不舒服的感受。

圖書館座位區的桌椅距離過寬 讓PO主坐得很不舒服(圖/詹姓網友提供)

PO主也氣得在文中吐槽，直言：「這個設計者如果不是巨人，一定是不愛念書的人」，更說自己很想邀請設計者親自來坐看看這個座位，只要寫字30分鐘的時間，「看你下次還會不會這樣設計」。

網友們看到照片後也覺得非常誇張，紛紛留言：「看著感覺腰好酸」、「這圖書館其實是希望你們都可以回家讀書」、「這是給小情侶用的吧，真寬敞貼心」、「這完全是設計兩個人疊坐的距離啊」；但也有人認為這麼做有隱藏的意涵，「你不懂，這是套路，為了不讓人逗留佔位子」、「設計太好，就有人在那邊睡覺了」、「這是故意的啦⋯就是要各位別坐太久」。

還有人也點出了其他在台灣不符合人體工學的設計，「跟有些公共廁所一樣，一坐下，腳開開，膝蓋還要頂著門，設計者，應該都不是會來使用的」、「台灣設計很多東西都不符合人體工學，像是有一種公車，它後面的位子，地板是像小山坡一樣凸起來的，讓人很難坐上坐下的…就搞不懂在幹嘛」、「很多餐廳的餐桌距離，真的也很不舒服」。