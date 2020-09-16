烏龜在大家的心目中，通常都是動作緩慢且性格較為溫馴的模樣，不過最近一隻「閃電烏龜」卻在網路上瘋傳，他原本緩緩地從水中爬上岸，但下一秒卻用「迅雷不及掩耳」的速度，一口咬住了鴿子的脖子，並將牠拉扯回水中，雖然影片只有短短10秒，卻打破了許多網友對烏龜的印象，感到非常震驚。

Turtle kills a pigeon pic.twitter.com/62WRVq8ZD7 — Nature is Scary (@AmazingScaryVid) September 14, 2020

事實上，這段影片很久以前就在網路上流傳，最近推特帳號「Nature Is Scary」又再度分享，引起了網友們的驚訝和熱議。從畫面中可以看到，有好幾隻鴿子在岸邊走來走去，隨後水裡冒出了一隻烏龜，牠緩緩地爬上岸，接著方向一轉，立刻伸長頸部，朝旁邊靠近自己的鴿子進攻，鴿子的脖子就這樣遭到狠咬，雖然牠不斷拍翅掙扎，卻還是無法逃脫，最終被烏龜給拖下水面。

這段影片雖然只有短短的10秒鐘，但因為打破了大多數人對於烏龜的印象，所以在網路上引起眾多網友討論，大家都感到非常震驚，紛紛留言：「這是我這輩子看過動作最快的烏龜」、「惡魔烏龜…」、「難道烏龜不是吃素的嗎？」、「我到底看了什麼？」。

但事實上，烏龜的動作不像人們想像的那樣緩慢，甚至在遇到危機時還可以跑得很快，只不過平時並沒有必要讓牠們跑步，而且遇到危險時牠們通常都會以躲進「龜殼」中來保命，比較少可以看見牠們全力狂奔的樣子。