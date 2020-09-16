學生時代在睡前一定都要先將書包給整理好，確保不會忘記隔天需要帶去學校的東西。近日，一名日本媽媽就發現兒子明明隔天要去上課，卻一直遲遲不收拾書包，原本氣得想要開口教訓，但回頭一看就發現兒子的書包裡藏著一顆「度估萌臉」，讓媽媽頓時間火氣全消。

這名日本媽媽「@omochi_nam01」在推特中分享這段可愛的小故事，當天她發現隔天要去上學的兒子一直沒有去收拾書包，所以打算開口教訓他，要他趕緊收拾，沒想到媽媽一回過頭，卻發現兒子的書包裡躺著自家的白貓，而且牠還折起手手，一臉睡得香甜的模樣，讓她瞬間就消氣了，無奈地說道：「對於不收拾書包，準備明天要帶去上學的東西的我兒子，根本沒辦法生氣」。

網友們看到小貓睡在書包裡的畫面也全都融化了，紛紛笑說：「就決定不帶課本，改帶貓去上學了！」、「貓咪很可愛，但不強迫貓咪出來的兒子也超可愛！」、「該不會是看到PUMA的標誌，以為是自己的房間了吧？」、「還以為是貓呢，原來是教科書啊～」。

然而，幾天過後，小白貓又跑到書包中休息，兒子這次則改變態度，強硬地想要把課本裝進書包中，但小白貓卻沒有任何想要離開的意思，反而一臉問號地看著他，讓大家也再度笑翻，直呼「超可愛！」。