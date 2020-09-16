近日，大陸地質古生物研究團隊與德國、英國研究人員合作，發現了封存於1億年前的緬甸琥珀中介形蟲（ostracod）化石的精子，而這個精子被認為是全世界最古老的，研究人員甚至以「巨大」來形容它。

Scientists discover 100 million-year-old sperm https://t.co/bcH5nW95fV — Newshub (@NewshubNZ) September 16, 2020

綜合外媒報導，該研究小組今（16）日在國際期刊《皇家學會報告》（Royal Society's Proceedings）中發表論文，據悉，研究人員於2017年找到了一塊來自緬甸、產於白堊紀（約1億年前）的琥珀，在其中封存了介形蟲化石，牠是一種甲殼類動物，雖然體型微小，但生命力與適應能力強大，在地球上已經存在將近5億年的時間。

在經過與德、英兩國研究團隊的合作之下，通過電腦斷層掃描和三維重建的技術，對比琥珀中11個介形蟲化石後有了驚人的發現，研究團隊觀察到介形蟲的「巨型精子」，長度達到0.2毫米，是介形蟲體長的三分之一，而人類的體型相較之下雖然更為巨大，但精子也僅有0.02毫米。

此外，這項研究也證明了介形蟲利用巨型精子進行有性繁殖的行為，在1億年前就已經開始，而這項發現也刷新了動物界最古老精子的紀錄，也就是在5000萬年前於南極發現的環節動物精子化石。