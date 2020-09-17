眼鏡王蛇與貓咪鬥，勝負肯定非常明顯，但若對上8隻流浪貓，眼鏡王蛇可能就居下風。馬來西亞有民眾在住宅區，發現一條12呎(約3米6)的眼鏡王蛇((King Cobra)，竟被8隻流浪貓圍攻，雙方不斷叫囂，最終眼鏡王蛇疑似寡不敵眾，最終跑到一旁的溝渠躲藏。

民眾發現眼鏡王蛇後，趕緊通報消防局(影片來源/youtube/cp marketinfo)

根據《中國報》報導，一名20歲男子下班途中，在芙蓉新城市的芽籠再也花園住宅區道路旁，聽到有許多流浪貓不斷喵喵叫，因此他便好奇上前查看，才發現原來牠們在圍攻一條眼鏡王蛇，當時雙方氣氛相當緊張，眼鏡王蛇也昂頭示威、不斷吐信，浪貓們也頻頻叫囂。

但眼鏡王蛇似乎意識到寡不敵眾，最終躲在一旁的轎車底下，男子見狀趕緊通報芙蓉新城市消拯局(等同消防隊)，消防員抵達現場後，已有多名住戶受到驚嚇，隨即派出8名組員捕蛇，最終在轎車旁的水溝中發現眼鏡王蛇，長約3米6，消防員提到「眼鏡王蛇性情兇猛，我們先嘗試讓牠冷靜後，再將牠引誘出來，伺機用捕蛇器捉捕」。

消防員表示，過去曾捉過15呎(約4米5)的眼鏡蛇，推測該地附近有橡膠園，同時又再改建為社區，導致蛇失去棲息地，因此才會出沒於民宅區，目前已將眼鏡王蛇交給當地野生動物保護局安置，未來會將牠帶往山林野放，而當地經常有毒蛇跑進屋裡，因此也讓住戶們人心惶惶。