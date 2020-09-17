現在幾乎每棟大樓或路口都有安裝監視器，讓民眾生活更加安心。日前一名網友突然注意到路邊一處監視器的頂端竟然插滿了「針」，讓她忍不笑稱「連監視器也要針灸嗎？」此文也釣出行家揭密它的真實功用。

一名女網友在臉書社團「新·路上觀察學院」發文，表示她日前在路上發現一個模樣十分奇特的監視器，從她附上的照片可以看到，紅磚牆上裝設了一個「日夜兩用紅外線監視器」，但特別的是，該監視器的頂端竟然布滿了長達10幾公分的長尖刺，讓她不禁開玩笑直呼「這年頭，連監視器都要針灸治療一下」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「刺蝟屬性」、「肯定是致敬養鬼吃人系列」、「這是一隻間諜刺蝟」、「那個角度，脖子很容易痠啊，我試過」、「監視器偏頭痛」、「感覺很常頭痛，所以針灸的樣子」。

但也有行家出面揭曉真相，指出上面插滿的針其實是為了防止止鳥類築巢，以免影響監視器的拍攝品質「有些一樓開放空間的天花板管線也會插滿刺針，防止鳥類停駐」、「防築巢吧」、「應該是防止燕子築巢」、「歐洲一些國家的房子窗緣乃至半開放室內公共空間甚至是站牌上面都會有這東西」。

而原PO接受在《中時新聞網》的訪問時也表示「該處有鳥害才會這樣裝設，因為覺得很像針灸才會拍下來分享，目的只是想搏君一笑。」