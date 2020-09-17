貓咪天生愛跳上跳下，總能看到牠們跳到高處，觀察領域中其他寵物的動靜。國外有一隻小奶貓，原本打算從沙發上跳下去，豈料卻頻頻遭主人攔截，一直回到原處，但牠根本搞不清楚發生什麼事，最後無奈的露出困惑表情。

抖音帳號@wickleman日前分享一段影片，只見一隻灰色的短腿小奶貓，已做好助跑動作，打算從沙發上一躍而下，豈料坐在一旁的主人，在牠跳的瞬間，順著貓跳躍的軌跡與方向，單手把小奶貓抱回原地，當下讓牠非常困惑，但還不知道發生什麼事。

小奶貓仍不死心，決定再跳一次，沒想到又回到原地，連跳了3次都跳不下去，期間甚至還轉換了方向，結果仍是一樣，讓小奶貓忍不住看向鏡頭，最後更無奈的看著地板，彷彿正在「懷疑貓生」，由於影片非常有趣，累積200萬觀看次數，也被分享至台灣的貓咪臉書粉專。

不少網友被萌翻，直呼「喵：我要出去玩啦！」、「貓生好難」、「不管怎麼跳，都逃不了」、「貓：喵的！跳了好幾次還下不去，7月也不是這樣玩的啊！」、「貓咪：這個沙發居然會吸貓」、「牠滿臉問號，不知道為何一直輪迴」、「最後的表情生無可戀」、「主人很強欸！怎麼都接的這麼準」。