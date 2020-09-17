平常看似不起眼的人，都有可能是潛力股！日前一名打掃阿姨不小心誤入別人的拍攝影片，卻因為超燦爛的笑容意外在網路上爆紅。攝影團隊因此決定替阿姨拍攝個人寫真，沒想到經過改造的阿姨竟然搖身一變成為美麗優雅的美魔女，旗袍下的傲人曲線更是讓眾人驚艷。

根據陸媒報導，江蘇南京一名50歲清潔婦阿姨，日前在路邊打掃的時候剛好遇到旗袍店正在拍攝宣傳影片，好奇站著一旁看熱鬧的她卻意外入鏡，甜美燦爛的笑容瞬間在網路上爆紅，被網友封為「最美笑容」。該間旗袍店也因此決定免費替她拍攝寫真集。

選定的拍攝日9月6日正好是阿姨50歲生日，也是她退休的日期，對她來說別具意義，但最讓人震驚的是，梳妝打扮完的阿姨顏值簡直逆天，散發一種優雅貴族的氣質美，貼身旗袍更讓她凹凸有致的曲線全都展露無疑，讓人驚豔。

影片曝光後也在網路上掀起熱議，不少人紛紛留言「阿姨好看的」、「阿姨確實很有氣質很有年代味」、「拍出了風華絕代」、「挺感動的」、「覺得阿姨好像有點像鐘楚紅」、「善良的人總是閃發出高貴的氣質」、「無心插柳柳成蔭」、「好美」、「真美，有那種90年代港星的味」。