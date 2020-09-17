無眼又無毛的貓咪，看起來宛如外星生物！美國緬因州(Maine)有一隻貓，雙眼相繼患上貓皰疹病毒（FHV），最終導致牠雙眼被摘除，雙眼的部分留下兩個大窟窿，模樣看起來相當駭人，但主人並未因此放棄牠，細心照料牠將近12年，讓不少人直呼暖心。

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飼主凱莉（Kelli）養了一隻斯芬克斯貓(Sphynx，又稱加拿大無毛貓)，並命名為「賈斯珀（Jasper）」，提到「我在11年前的12月時得到牠，牠是我的聖誕節禮物，我朋友都知道我想養無毛貓，遂以低廉價格將牠買下，當時都以為牠很健康」。

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豈料之後才發現，賈斯珀患有貓皰疹病毒，導致牠眼睛經常會流眼淚，但狀況並不是很嚴重，直到2013年，賈斯珀眼角膜首次出現潰瘍，趕緊將貓帶往醫院治療，當時賈斯因病非常痛苦，為了讓牠不要再受折磨，因此狠下心動割除右眼的手術。

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沒想到5年後又再次發生，導致賈斯珀從此失去雙眼，凱莉憶述「儘管牠看不見、沒眼球，但生活仍適應的很好，從獸醫院回來的第一天，牠就爬上沙發與我肩並肩，並試著探索每個地方，看著牠讓我感到神奇」，但賈斯珀命運多舛，2019年4月又中風，對於雙盲的牠而言，恢復可說是非常不易。

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所幸奇蹟發生，賈斯珀走過難關，不過病後走路必須小心翼翼的，偶爾牠還是會失去方向，有時會不確定自己走到哪裡，需要有人幫忙牠，而凱莉還養了2隻同伴陪伴牠，其中一隻泰莎（Tessa）甚至很喜歡賈斯珀，如今牠生活過得非常快樂，而凱莉還幫牠創立IG專頁「jazzy.purrs」，擁有8.5萬粉絲，不少人看到牠在失明的狀況下，沒有輔助還能夠走路不撞到，也感到非常佩服。