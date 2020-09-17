在戶外，就算是再熟悉的環境也要隨時注意安全！日前一名小男孩獨自外出打獵，疑似因為太累在田野中小睡，沒想到竟被收割機直接輾過去，當場被絞爛慘死，讓親朋好友萬般不捨。

Boy, 13, killed by a CORN HARVESTER after ‘falling asleep’ while hunting in a field https://t.co/WGjCd7Awfg — The US Sun (@TheSunUS) September 14, 2020

根據外媒報導，美國密西根州（Michigan）在12日發生一起驚悚意外，一名13歲少年傑佛瑞（Jeffery Lewis Powell）在清晨獨自帶著裝備來到錢德勒鎮（Chandler）打獵。或許是因為起床太早，傑佛瑞突然被一股強烈的睡意襲來，決定在附近一處玉米田補眠。

大約到早上9點多左右，一名25歲的農田工人來到玉米田進行收割作業，長長的玉米葉將傑佛瑞完全檔住，根本看不出來有人躺在裡面。工人就這樣開著收割機直接從傑佛瑞身上輾壓過去，等他察覺不對上前查看時，傑佛瑞早就已經被絞爛慘死。

負責警方凱莉（Kelly Hanson）指出，在救護人員趕到現場時，傑佛瑞早就沒有呼吸心跳，應該是當場死亡，其他細節還需等待屍檢報告出爐才知道。傑佛瑞的父母事後也悲痛的表示「傑佛瑞從小就對狩獵很感興趣，年紀雖然很小卻已經是一名技巧高超的獵人、漁夫和弓箭手，沒想到這次竟然會因為自己最愛的事物而喪命。」