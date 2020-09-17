美國有一名媽媽，日前散步時闖入一處廢棄豪宅，眼看外觀設計非常豪華，但看似已荒廢無人居住，讓她忍不住拿出手機拍攝，之後便傳給女兒看，但女兒卻意外發現，影片中豪宅內的窗戶邊，竟有人頭趴著凝視她的媽媽，擔心可能是撞鬼了，嚇得造訪該地想查明真相，才發現是烏龍一場。

@rebabeba My mom sent me this video of a mansion she found on a hike and I just noticed a FACE in the window 😳😰 wtfff ##haunted ♬ original sound - rebabeba

女網友麗貝卡(Rebecca)將影片上傳抖音，表示當時她的媽媽散步時，不小心闖入一處荒廢豪宅區，由於屋子坪數非常大，且外觀也相當豪華，但似乎長年無人打掃，推測可能已無人居住，而她的媽媽也將參觀過程拍攝下來，期間說到「我覺得這裡可能沒人住了，因為看起來好荒涼，但是房子外觀真的好美」。

媽媽更提到，「若是能穿洋裝來這散步、拍照，畫面肯定非常美，光用想像的就很夢幻」，隨後將影片傳給女兒麗貝卡看，豈料女兒卻發現其中一棟房子內，窗邊竟出現一張人臉，以靠窗的高度來看，推測可能是個孩子，緊貼在窗戶旁邊，看似正往下盯著她的媽媽，讓麗貝卡瞬間毛骨悚然。

不少網友被嚇壞，直呼那可能是幽靈，但也有許多人認為，他可能是真的小孩，表示「看起來像是小孩子，好奇為什麼有人在拍他家」、「拜託回去看看，也許是有小孩被綁架關在那」，還有人透露，這裡是位於加州的Flanders Mansion。麗貝卡為了查明真相，第二天便前往原地，隨後她也找到撞鬼的房子，果然發現窗邊有一顆人頭，但仔細看秒傻眼，原來那是美髮用的假人頭。