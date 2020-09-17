一名古坑國中的吳姓教師日前向前國民黨立委陳學聖陳情，表示學校有2隻名叫「小黑」、「小白」的流浪犬，自學校4年前成立棒球宿舍後就來到校園中長住，平時由社區志工、學校幾名老師和學生輪流照顧，也會定期幫牠們施打疫苗和整理衛生。備受疼愛的2狗也非常親人，經常和學生們一起打鬧玩耍。
雖然總務處和學務處對2隻浪浪的存在處處為難，大家還是低調的照顧著年邁的小黑小白，讓牠們能有個棲生之所。沒想到上周學務處突然致電志工，要求「立即將牠們帶走，否則就要殺死牠們」看到小黑小白捨不得離開，還將牠們套上鏈條，在地上強制拖行，最後將牠們丟棄在離校30公里遠的褒忠鄉。
吳老師難過的表示，小白走了整整6天回到學校附近，30公里的路程讓牠腳底滲血又跛腳，讓所有人都非常心疼，小黑則不知去向。希望學校可以接納小黑和小白成為校犬，製造友善的校園環境。
古坑國小在事後也發出聲明回應，解釋因為狗狗是放養狀態，平時雖有學生陪伴跟餵養，但每逢假日或寒暑假就會面臨無人照顧的窘境。所以日前才會透過志工替2隻狗狗在褒忠鄉找到領養者，也是希望狗狗能有更好的生活，沒想到狗狗們對環境不熟悉，自行掙脫離開，領養者也非常緊張，一直在附近尋找。目前小白暫時安置在志工家，也希望早日能找到小黑。
陳學聖則在今（17）日上午10點在臉書表示，他會盡力找回小黑，並爭取讓小白小黑留在校園，因為這裡才是牠們的家，也呼籲關心此議題的人士不要攻擊校方，畢竟希望「他們也能轉念，和我們站在同一陣線，多一份力量，真正在校園，落實尊重生命的理念！」
文章來源：陳學聖FB
文章來源：古坑國民中小學FB
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。