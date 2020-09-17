一名古坑國中的吳姓教師日前向前國民黨立委陳學聖陳情，表示學校有2隻名叫「小黑」、「小白」的流浪犬，自學校4年前成立棒球宿舍後就來到校園中長住，平時由社區志工、學校幾名老師和學生輪流照顧，也會定期幫牠們施打疫苗和整理衛生。備受疼愛的2狗也非常親人，經常和學生們一起打鬧玩耍。

來自古坑國中流浪狗緊急求救呼叫！我們已請教育部儘速瞭解協助中~ 委員您好，我是古坑國中教師吳老師，學校有2隻流浪犬，叫做小白、小黑，因學校成立棒球隊宿舍而來到學校，在古坑國中已長住4年，平時由社區志工和學校幾位老師和學生輪流照顧，定期施打疫... 由陳學聖發佈於 2020年9月15日 星期二

雖然總務處和學務處對2隻浪浪的存在處處為難，大家還是低調的照顧著年邁的小黑小白，讓牠們能有個棲生之所。沒想到上周學務處突然致電志工，要求「立即將牠們帶走，否則就要殺死牠們」看到小黑小白捨不得離開，還將牠們套上鏈條，在地上強制拖行，最後將牠們丟棄在離校30公里遠的褒忠鄉。

吳老師難過的表示，小白走了整整6天回到學校附近，30公里的路程讓牠腳底滲血又跛腳，讓所有人都非常心疼，小黑則不知去向。希望學校可以接納小黑和小白成為校犬，製造友善的校園環境。

古坑國小在事後也發出聲明回應，解釋因為狗狗是放養狀態，平時雖有學生陪伴跟餵養，但每逢假日或寒暑假就會面臨無人照顧的窘境。所以日前才會透過志工替2隻狗狗在褒忠鄉找到領養者，也是希望狗狗能有更好的生活，沒想到狗狗們對環境不熟悉，自行掙脫離開，領養者也非常緊張，一直在附近尋找。目前小白暫時安置在志工家，也希望早日能找到小黑。

聲明啟示 針對狗狗丟棄事件，在此說明 兩隻狗狗在學校一直是半放養狀態，雖然平時有學生相伴，也有人餵養，但每逢假日、寒暑假時，總面臨無人照顧的窘境。 透過志工替兩隻狗狗找到居住褒忠鄉的領養者，也是希望狗狗有個更好的生活環境。但狗狗們在學校已... 由古坑國民中小學sc 發佈於 2020年9月16日 星期三

陳學聖則在今（17）日上午10點在臉書表示，他會盡力找回小黑，並爭取讓小白小黑留在校園，因為這裡才是牠們的家，也呼籲關心此議題的人士不要攻擊校方，畢竟希望「他們也能轉念，和我們站在同一陣線，多一份力量，真正在校園，落實尊重生命的理念！」