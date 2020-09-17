每一隻受傷的動物，被送往動物急救站治療，背後肯定都有一段故事。日前在集集鎮立游泳池裡，發現了一隻落水的翠鳥，隨即被工作人員救起，豈料翠鳥被撈起來後，牠竟又往泳池衝過去，最終不得不將牠安置於盒子中，靜養1周後才被野放，但為何要往水裡衝仍成謎。

《野生動物急救站》致力於救折翼飛鳥或落難的動物，日前在臉書分享一則翠鳥的故事，當時翠鳥飛進集集鎮立游泳池中，根據游泳池工作人員表示，翠鳥不知是什麼原因，便往泳池裡衝進去，他們發現後趕緊將鳥撈起來，豈料翠鳥休息一下後，又再次往泳池衝去。

工作人員將鳥再次救起後，擔心牠又做同樣的傻事，因此便將牠安置於盒中，正巧遇到前來游泳的特生中心副主任，便由副主任帶牠回特生中心，並交給野生動物急救站治療，而這一隻成年公翠鳥體型偏瘦，雙腳及雙翅都無力，精神有些呆滯，所幸沒有明顯外傷，經過醫療處理後，便讓牠呆在氧氣室內靜養。

每個進到野生動物急救站的動物，背後都有一段故事；今天小編要來和大家分享一隻翠鳥的故事。 某日，一隻從集集鎮立游泳池中撈上來的翠鳥，被送來急救站；據游泳池工作人員描述，這隻翠鳥不知何故，突然往泳池裡衝，他們見狀，將鳥撈起，翠鳥稍事休息後，... 由野生動物急救站發佈於 2020年9月13日 星期日

而翠鳥經過1星期的治療，身體也逐漸恢復、胃口大開，每天吃進很多魚，最終通過野放的標準，當天特生中心副主任展開雙手後，翠鳥立刻飛離，並停棲於水池旁的樹上，不過為何翠鳥會衝進沒有魚可吃的泳池中，急救站也並不清楚，開玩笑的說「真相恐怕只有小翠本鳥知道了」。

不少網友表示「看過翠鳥垂直俯衝進公園水池，聲音超大的，原來不是正常的嗎？」、「厭世小鳥的第二鳥生展開」、「近期雨量不大，小溪水位降低，以至於找不到食物吃吧！台中山區小溪水位，就一直降低有的小溪都沒水了，只看到2隻翠鳥在岸邊發呆…」、「也許人家苦練是為了參加奧運」。