藝人小鬼昨（16）日在北投住家猝逝，36歲的年輕生命就這樣殞落，讓許多粉絲和藝人朋友都崩潰無法接受，各大社群版面出現一片黑色的悼念文。有人看了新聞後在PTT上發問「為什麼看到小鬼死了，會覺得心情很感慨啊？」有網友就列出4大關鍵，大讚小鬼是藝人典範！

一名網友在PTT八卦板以標題「黃鴻升過世覺得心情很感慨正常嗎？」發文，表示今年過世的名人非常多，每次看到新聞都覺得很無感，唯獨看到小鬼過世的消息內心感到很感慨，但是自己平常明明就沒在看綜藝玩很大，也沒聽小鬼黃鴻昇的歌，忍不住好奇發問，想知道有沒有人跟他有相同感受。

不少人看了回應「可能你年紀跟他差不多才會比較有感」、「還算年輕，死因意外卻又很貼近生活」、「感覺像每天都見到的人忽然就走了」、「很難過啊，沒特別追也算從小看到大了…」、「認知到人其實原來這麼脆弱」。

有網友也列出4大關鍵，表示小鬼「不擺架子、沒有緋聞、照顧晚輩、重情重義」所以從路人到圈內好友幾乎清一色都是正面好評價，大讚根本就是「藝人典範」。還有人說「評價爆炸的好，而且都不是罐頭的那種」、「不求爆紅就如同他待人接物一樣」、「就真的很優質+1」。