猴子也不是好惹的！大陸四川西昌有一名男子，日前至瀘山光福寺，期間發現一名男童竟被猴子搶食，因此便吆喝將猴子趕跑，沒想到猴子不甘示弱，找了10幾隻猴子來報復，不斷撲向男子又抓又咬，導致他身上多處受傷，甚至因摔倒而導致腰椎壓縮性骨折。

綜合陸媒報導，52歲劉姓男子於13日下午3時，至瀘山光福寺參加活動，在山下停妥電動車後，大約步行了100公尺左右，就發現路上有一隻體型較大的猴子，其中一隻前肢有殘疾，正在搶奪一名10歲男童手中的礦泉水，眼見男童恐怕敵不過猴子，因此他便扔出手中的瓶裝水。

猴子有搶食、搶東西的行為，但通常用吼的就會嚇跑，沒想到這次竟會報復人(示意圖/達志影像)

男童趁機趕緊離開，但猴子卻未被嚇到而跑開，劉男隨即吼了幾聲後，猴子才被嚇跑，劉男原以為事情就此平息，便繼續走山路，豈料走了10公尺多，看到10多隻猴子衝了過來，他嚇得趕緊往邊上退後因而摔倒，導致腰部受傷，而猴群馬上撲到他身上又抓又咬，劉男硬站起身，趕緊逃開猴群，跑了約5、60公尺後，附近出現其他民眾，猴群才停止追擊。

劉男遂報警求助，打了疫苗並送院治療，手臂、小腿、背部多處被咬傷，而腰椎一二節壓縮性骨折，所幸並未危及到生命，瀘山景區工作人員也來探望，表示住院的相關費用可由他們報銷，未來將採取措施，以免再發生猴子傷人事件。劉男提到，以前曾聽說猴子會傷人、搶東西，經常來瀘山，通常猴子被吼後就會離開，沒想到這次竟會揪眾報復，讓他相當驚訝。