藝人小鬼黃鴻昇昨（16）日於北投住處猝逝，享年36歲。消息一出震驚各界，也讓許多粉絲和圈內好友崩潰，紛紛在社群平台上發文哀悼，細數和小鬼的回憶。對此，有網友指出，他看到許多女性友人發文表示自己「哭到快休克」，但明明對方同一時間就跟他一起在包廂嗨唱，讓他覺得很假掰（台語：做作）。

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示看到小鬼過世，尤其又是這麼好的藝人，理解大家會感到難過跟震驚，因為連他自己都有點小低落。但看到身邊好幾名女性朋友，和該藝人明明非親非故卻在FB發文「哭到快休克」、「吃不下飯」、「整晚睡不著」。

但實際上發文的當下，對方就和他一起在KTV包廂裡面喝酒唱歌，完全看不出來有任何難過的樣子，甚至覺得「划拳還笑的很大聲，比音樂聲音還大了！我反而覺得妳唱高音唱到快休克了…」不真誠的反應讓他覺得很假掰很噁心，不知道到底有甚麼好裝的。

文章曝光後引起不少網友得共鳴，紛紛留言表示「這酸的等級彷彿引爆了軍火庫，我給很高的分數」、「活著的時候『蛤誰啊』，死了之後『真的好難過』」、「小鬼過世讓人感傷沒錯，但不要為了表現出傷感刻意的動作，只會讓人覺得虛假」、「這是很多人的心聲，小心被聖母們炮轟」「你太誠實會被女生討厭的」。