眾所皆知，鱷魚擁有堅硬的鱗片、利齒，和強而有力的下顎及尾巴，任何獵物在牠嘴巴，瞬間就能將對方撕裂。不過日前網路上瘋傳一段鱷魚被巨蟒硬吞下肚的生猛影片，X光片更顯示出鱷魚被消化分解的過程，短短7天骨頭幾乎都化了。

根據《每日郵報》報導，美國阿拉巴馬大學的西科爾博士（Stephen Secor）在2年的野外考察過程中，意外在灌木叢發現一隻鱷魚被身長1.4公尺的緬甸岩蟒生吞下肚的珍貴畫面，當時鱷魚幾乎被巨蟒吞下肚，只剩下2條後腳和1條尾巴掛在巨蟒的嘴巴外，且蟒蛇的上下顎已經打開到極致。

西科爾博士和其團隊，將進食中以致無法移動的巨蟒麻醉後帶回實驗室，並且利用X光紀錄巨蟒吞下鱷魚後，消化系統如何分解過程進行了紀錄，可以發現，巨蟒在吞食的過程中，不只長長的身體因此變形，就連身上的器官也發生了巨大的改變，包括心臟增加了40％、胰腺增加了94％，肝臟的大小增加了一倍以上，整體新陳代謝也提高了40倍，就是為了輔助消化。

至於原本在巨蟒肚子內的鱷魚屍骸十分完整，接著第2天就開始腐蝕，隨後鱷魚的軟組織在第3天也逐漸被胃酸和酶所消化，最後剩下的骨頭和堅硬的鱷魚皮在第5、6天也被分解了，第7天就完全消化殆盡；而巨蟒的內臟功能也恢復正常狀態。