國外一隻名為波比（Boopy）的6歲黑貓，用身體實證「貓咪是水做的」這樣的都市傳說所言不假！只見牠一氣呵成的「流進」百葉窗的縫隙，讓飼主看了也不禁笑翻了。

美國加州一名飼主在網路上分享家中6歲黑貓波比的搞怪絕技，特別是牠特別喜歡用另類的方式，從客廳穿越到別處空間。畫面中可見，波比「化成一灘水」，一氣呵成的「流進」百葉窗縫隙，過程中兩隻小腳掌一度懸在半空中，畫面格外滑稽。

波比在鏡頭前完美詮釋了「頭過身就過」的軟Q身手，這一幕也讓飼主忍不住搖頭笑說「牠就愛用鑽洞的方式，去任何牠想去的地方，而不是用走的，總之，是一隻很奇怪的貓！」

畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「完全零阻力！」、「流動的神祕生物」、「我到底看了什麼」、「貓咪果然是水做的」、「這軟骨功真不是蓋的」、「貓貓有練過貓貓不說」、「又一次刷新人類的目光」。