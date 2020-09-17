日本是高緯度國家，傳統料理多半吃醬菜，較少攝取生鮮蔬菜，青菜種類也沒台灣這麼多。對此，就有網友不禁好奇，為何日本人常吃精緻澱粉，卻普遍比台灣人瘦？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出關鍵。

原PO今（17日）在PTT「八卦板」以「日本人都這樣吃，為何還普遍瘦」為題，PO文指出，以營養師觀點來看，日本人餐桌上多半都是低蛋白、低纖維食物，以及滿滿的澱粉醣類，不過最讓他不解的是「台灣人每餐都有蔬菜有肉類，結果路上中年男女挺著一個大肚子的比例超高…」。

不禁好奇，「假如台灣人每天這樣吃早就肥死了，為何日本人可以每餐這樣吃大量精緻澱粉，卻又全國肥胖人那麼少？真的是因為基因強嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「吃的少啊！三餐份量都一點點」、「幾乎沒有早餐店，早上自備精緻多元的食物種類是基本」、「台灣便當比日本油很多」、「台灣愛加糖才是主因」。

不過也有人點出關鍵「步行時間長」、「人家一天走的路比肥宅一個月的還多」、「日本都通勤，每日走路步數夠多」、「日本交通其實很不方便，上學上班幾乎都得步行很長距離」、「每天走路2小時，要肥很難」。

另外也有知情人士總結5關鍵，包括日本人常走路、飲食清淡少外食，加上壓力大，吃得不多，再者，他們也十分重視外表，自然飲食會進行管控，除此之外，更具備良好的運動觀念。