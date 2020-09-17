現代人生活苦悶，喜歡養寵物療癒身心，除了貓狗較為常見之外，冷血動物中，寵物蛇也受到不少人喜愛。日前網路上瘋傳一段影片，只見畫面中的寵物蛇把自己圈成一個圓，並且不斷生吞啃咬自己的尾巴，畫面看了怵目驚心，對此就有內行人一看悲嘆「牠已經崩潰了！」

國外一對男女逛寵物店時，驚見一隻金黃色的寵物蛇，在玻璃箱中的水池內，將自己圈成一個圓，狠狠的咬住自己的尾巴，不停扭轉，即便咬到濺血也絲毫不鬆口，甚至一再用力的吞啃。而箱子外頭寫著「Female Albino western hognose」，據悉應是雌性「西部豬鼻蛇」。

有網友被寵物蛇怪異的行徑給嚇壞了，於是將影片分享至臉書社團《爆系知識家》，並好奇問道「請問這蛇是在輕生嗎？」

畫面曝光後眾人全看傻了，紛紛留言直呼「身上有寄生蟲」、「牠在表演『吃自己』」、「演譯貪食蛇」、「銜尾蛇」、「肚子太餓傻傻分不清」、「一個人的人形蜈蚣」、「牠是不是心裡生病了？」、「第一次看到」。

不過也有知情網友解答，「壓力大，被限縮在這點小空間，周遭人聲吵雜，精神壓力崩潰。如同有些貓會過度舔毛到禿，有些鳥會瘋狂啄自己的羽毛到禿，蛇則是會吞食自己」、「牠已經崩潰了」、「憂鬱症自殘」。