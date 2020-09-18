露營也會有風險，民眾一定要小心！美國北卡羅萊納州有2名登山客，11日至大煙山（Great Smoky Mountains）國家公園，在野溪步道旁發現了一個空帳篷，而附近疑似有散落的屍塊，現場甚至目擊一隻黑熊正在撕咬人肉，嚇得他們趕緊報警。

綜合外媒報導，2名登山客途經大煙山國家公園的野溪步道時，看到一個無人帳篷與睡袋，接著在附近發現一具疑似人類的遺骸，旁邊還有正在啃食的黑熊，嚇得他們趕緊報警求助，而警方到場後，看到黑熊正在「清理」剩餘的屍塊。

國家公園工作人員表示，死者為43歲男性馬杜拉（Patrick Madura），來自伊利諾伊州埃爾金（Elgin），一人預訂了多天露營並住在82營地。而執法護林員與野生動物官員至現場後，隨即對黑熊實施安樂死。

負責人桑德斯（Jamie Sanders）表示，國家公園內將近2千隻黑熊，通常牠們會自行覓食，看到人也很習慣，而大煙山國家公園是最美露營地之一，因此每年吸引數百萬人造訪此地，襲擊事件極為少見，但仍建議遊客與黑熊最好還是要保持距離，而他們也會對野生動植物進行管制，以確保遊客能安全地看到熊。

目前尚不清楚馬杜拉的死因，究竟是被熊咬死的，還是因其他方式而死亡，仍需待驗屍報告出爐。而會對黑熊做安樂死的處置，主要是組織內的野生動物學家，專門研究人類與熊間的衝突，認為熊一旦吃了人類的屍體後，就有可能再發生類似風險，「我們絕不希望熊將人類與食物聯想在一起」。