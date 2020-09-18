比特犬性情兇猛、攻擊性強，屢屢傳出攻擊人狗的事件，因此飼主應做好看管的責任，而並非完全是狗的問題。美國加州有一名36歲女子，在街上發現了一隻流浪的比特犬，經過2次捕捉後，才成功將牠帶至獸醫院檢查，但詭異的是，牠卻多次想逃跑，跟在後面走才發現牠生的一窩幼犬。

36歲的伍德沃德（Krystle Woodward）經營非盈利性動物救援中心「Pinky Paws ResQ」，2017年發現街上有一隻比特犬，經常在路上遊蕩，甚至會闖入穀倉找食物，伍德沃德與丈夫設法捕捉，第二次才成功逮到牠，並送往獸醫院檢查，發現牠剛分娩且正值哺乳期。

比特犬被取名為貝蒂·布普（Betty Boop），但牠多次想逃跑，伍德沃德猜測外面應該有牠的孩子，因此第二天便將牠放出去，希望貝蒂可以帶他們去找寶寶，而牠走到2英里外的廢棄農場，並不斷對破洞的木頭地板吠叫，才發現底下竟有10隻幼犬。

伍德沃德趕緊救出10隻狗寶寶，開心的說貝蒂曾被棄養，因此對人失去信任，「牠選擇相信我，並且告訴我牠的10隻小狗在哪，對我來說，這真的是一個奇蹟。牠們不僅僅是動物，而且非常聰明、友愛、信任彼此，母親間的紐帶是如此的牢固」，而當時牠經常出沒於穀倉，其實是忙著找食物給孩子吃。