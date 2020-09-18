臺北市立動物園大貓熊寶寶「圓寶」在74日齡時，外耳道已發育完成，如今終於可以聽到聲音了，當保育員拍手、搖鈴鼓製造聲音時，「圓寶」都會轉頭，朝著聲音發出的方向爬行，模樣非常可愛，雖然「圓寶」長的比姊姊「圓仔」還快，不過耳朵聽到的速度仍是晚姊姊8天。

「圓寶」出生第82天，體重為4,899.4公克，保育員表示，在9月8日（72日齡）時，就觀察到牠的外耳附近毛髮會結成一束，經檢查後發現耳朵已開始分泌油脂，到了9月10日，用手觸摸「圓寶」外耳部，發現牠的外耳道已發育完成。

大貓熊寶寶「圓寶」提前籌拍過年賀歲片(圖/臺北市立動物園提供)

保育員近日在幫忙量體重時，也會順便測試「圓寶」的聽力，以拍手或搖鈴鼓的方式，看「圓寶」是否會有反應，而在昨(17)日發現，「圓寶」聽得到了，當保育員發出聲音後，「圓寶」竟會將頭轉向發出聲音的方向，當他們邊拍手邊移動時，「圓寶」甚至會朝聲音的方位爬行。

大貓熊寶寶「圓寶」與獸醫師姊姊(圖/臺北市立動物園提供)

根據大貓熊的研究報告指出，大貓熊寶寶們平均在75日齡左右，就會開始對外界環境的聲音有反應，而姊姊「圓仔」則是於74日齡時聽得到聲音，「圓寶」雖然晚了幾天，但仍然有跟上正常的發育進度。