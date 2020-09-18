貓咪若誤闖肉食性猛獸棲地，恐怕難以存活。加拿大魁北克省(Quebec)一對情侶，日前帶愛貓至班夫國家公園(Banff National Park)露營，期間貓咪竟偷偷溜走，他們急著在國家公園裡找貓仍未果，11天後只能回家等消息，當時所有人都覺得無望了，貓咪可能會因此死掉，6周後結局卻出乎意料。

綜合外媒報導，貓主人拉海伊（Khristine Lahaie）每年都會至艾伯塔省旅遊，而這次她決定帶愛貓路易斯（Lewis）和麥蒂（Mighty）一起去，她與男友抵達營地後，由於舟車勞頓的關係，因此他們很快就熄燈休息，而當時他們將車停在斜坡上，沒想到門因重力而打開，導致路易斯趁機溜了出去。

Reunited and it feels so good! 🎵 Lewis the cat, a 10 month old tabby, took an unexpected adventure on his own around... 由 Banff National Park 發佈於 2020年9月14日 星期一

拉海伊堤到，他們在營地呆了3天，期間還打給國家公園管理局，尋求找貓的方法，但11天後仍找不到牠，最終只能在還沒找到路易斯的情況下回家等消息。班夫國家公園管理員佩塔（Petah Low）表示，當得知路易斯逃脫的消息後，就認為存活的機會相當渺茫，「班夫國家公園內有許多掠食者會捕食家貓」。

神奇的是，6周後路易斯在原營區被發現，讓眾人都非常驚訝，佩塔表示「牠的身體狀況意外的好，應該是靠捕食松鼠等本土動物維生，牠絕對是一隻頑強的小貓，能在許多掠食者的環境裡一起生存」，而拉海伊得知貓找回來了也非常開心，當時她在公司，一走出廁所便大喊「我找到我的貓了」。

佩塔也提醒，民眾來班夫國家公園旅遊時，必須採取預防措施，主人應把寵物拴住以免逃跑，因為附近有許多捕食者。據了解，班夫國家公園共有56種哺乳動物，主要肉食性動物有美洲獅、猞猁、貂熊、鼬、北美水獺和狼，而灰熊和美洲黑熊則棲息於森林地區，山谷裡也能看到加拿大馬鹿、長耳鹿和白尾鹿。