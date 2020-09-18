史上最糗的鱷魚！國外民眾日前拍到，對岸有一隻短吻鱷(Alligator)，看到同伴慵懶的趴在岸邊曬日光浴，因此試圖爬上去加入行列，豈料牠疑似腳太短，試了好幾次都爬不上去，最終無奈被水沖走，生無可戀的模樣，與平時給人兇猛的形象形成有趣對比。

this is it, this is the most relatable an alligator has ever been pic.twitter.com/gdSZDJEUeO — Brett (@Relentlessbored) August 26, 2020

網友@Relentlessbored將影片上傳推特，只見岸邊有2、3隻短吻鱷，趴在岸邊的草地上曬太陽，模樣看起來相當舒服，而河中另一隻身材較豐腴的短吻鱷發現後，也想加入做日光浴的行列。

豐腴的短吻鱷便用前肢靠在岸邊試圖起身，豈料牠的後肢太短，身體又比較胖，導致牠難以上岸，後腿連蹬了4次，但卻始終勾不到岸邊，最後無奈被水流沖走，整隻鱷魚超狼狽的跌入河中，還濺起了不小的水花。

影片上傳短短1個月，就累積267.2萬人觀看，不少人笑歪表示「可憐的傢伙，都沒人拉牠一把」、「誰叫牠吃太胖，這下爬不動了吧！」、「當你在春節吃太多，就會發生這種情況」、「這是我第一次同情鱷魚」、「我感覺能在牠最後落水時聽到髒話」。