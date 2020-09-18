侏儸紀真實上演？台南街頭上竟然出現一隻「長尾恐龍」以匍匐之姿，緊貼在公車後方，這一幕驚奇畫面嚇壞不少人，仔細一看原來是錯位拍攝造成的視覺效果，讓網友不禁打趣直呼「第一眼真的被嚇到了！」

「看照片以為台南街頭有恐龍！」網友Joan Yang昨（17日）在臉書社團《爆廢公社》分享一張錯位照片，乍看之下就像是一隻恐龍緊貼在公車後方，以匍匐之姿，橫越馬路，「放大看其實是我擋風玻璃的不速之客壁虎…」。

Joan Yang受訪時透露，日前開車行經位於公園北路上的公園時，意外發現有一隻小壁虎出現在擋風玻璃上，於是趁著空檔將畫面拍下，沒想到意外發現自己在無意間捕捉到有趣的照片，於是將照片PO網分享。

網友乍看之下全眼花了，紛紛留言直呼「有恐龍！」、「為什麼路上有恐龍」、「有恐怖啦」、「我真的看錯耶！」、「剛看還以為恐龍在公車後面勒」、「我還以為恐龍要違規迴轉（嗶嗶）」、「以為有人穿恐龍裝走在路上」、「怎麼這麼剛好腳踏公車陰影，不說還當真了」、「我也被你騙到了」、「好厲害，完全省下後製費」、「一切都是幻覺」。