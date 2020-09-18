不少人都有被門夾到手指的經驗，一般都會出現紅腫或是指甲瘀血的情況，不過日前卻有網友不慎被門夾傷手指頭，竟然腫成又圓又大的「圓球」模樣，讓他哭笑不得，直呼「原来動畫裡的不是騙人的！」

原PO今（17日）凌晨在臉書社團《爆廢公社二館》PO出手指頭被門夾傷的數張照片，更拿經典卡通《湯姆貓與傑利鼠》的片段進行對比，只見他的食指末端又紅又腫，跟湯姆貓被夾腫的手指頭一模一樣，就像是用生命在還原卡通畫面，讓他不禁自嘲「原来動畫裡的不是騙人的！」

照片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「笑死，居然跟湯姆貓同款手指」、「看來莫名療癒」、「對不起我真的笑了」、「我也一直以為這是動畫騙人的！你創新我三觀了」、「這樣還能開指紋鎖嗎？」、「你哭著對我說，動畫裡都不是騙人的」、「未來的這幾天是你可以最接近加藤鷹水平的時間」。

不過也有不少人心有戚戚焉，「我懂！我也腫過」、「這個可以腫好久…腫過兩次」、「血管爆開，我以前也有，之後手指會比較大隻」、「昨天我也剛經歷了撞到立刻腫起來，認真覺得卡通動畫不是騙人的」。